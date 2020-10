Nadja Abd el Farrag: Alkohol-Rückfall! Dramatische Bilder von Naddel

Angeblich hat sie dem Alkohol abgeschworen – doch aktuelle Schock-Fotos zeigen, dass Nadja Abd el Farrag ihre Sucht wohl nicht in den Griff kriegt…

Auf ihrem Tisch stehen mehrere Gläser, Naddel trinkt also nicht allein. Sie stürzt ihren Wein wie Wasser, als ob sie etwas nachzuholen hätte. Als "Closer" sie an diesem Tag in einer Kneipe am Hamburger Hansaplatz antrifft, sitzt sie bereits seit Stunden hier, an einem der schlimmsten Plätze der Hansestadt: Drogen, Alkohol, Schlägereien und Prostitution gehören hier zum traurigen Alltag.

Naddel kommt nicht los vom Alkohol

Was ist bloß mit Naddel los? Sie wollte doch versuchen, ihr Leben endlich umzukrempeln! Dafür zog sie Ende 2019 eigens ins idyllische Städtchen Dangast an der Nordsee, weit weg von den Versuchungen und Skandalen der Großstadt. Doch sie kann es offenbar nicht lassen! Wie traurig. Denn Naddels Situation ist sehr ernst. Immer wieder sorgte sie in der Vergangenheit mit schlimmen Alkohol-Abstürzen für Negativ-Schlagzeilen.