Nadja Abd el Farrag: Bitteres Todesdrama

Wie es heißt, soll Burkhardt an einer Gefäßerkrankung gelitten haben. Das habe seine Familie mitgeteilt. Naddel habe von dem Tod ihres Freundes durch Zufall erfahren, da sie in der letzten Zeit nicht mehr so viel Kontakt miteinander hatten. Gegenüber "Bild" erklärt die Ex von Dieter Bohlen, dass sie "sehr traurig" ist. Wie es für Naddel wohl weiter geht? Wir können definitiv gespannt sein...