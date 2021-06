Nadja Abd el Farrag: Dieses Foto ist eine Sensation

"Schaut mal meine Klassenfoto von 1972. Und? Findet Ihr mich?" schreibt Naddel nun zu dem Foto aus ihrer Schulzeit! Definitiv ein Schnappschuss mit Seltenheitswert, der auch bei ihren Fans super ankommt! So kommentieren sie: "Du hast ( ganz wichtig) dein Lachen behalten" sowie "So ein Foto hab ich auch von mir. Du warst ein hübsches kleines Mädchen" sind nur einige der Kommentare, sie sich unter dem Post von Naddel finden lassen. Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Doch damit nicht genug, wie die Ex von Dieter Bohlen ergänzt, sollen in der nächsten Zeit noch mehr Erinnerungen dieser Art auf ihrem Kanal erscheinen: "Morgen dann nur für meine Follower eine Galerie von Fotos, die noch nie öffentlich gezeigt wurden." Was Naddel für ihre Fans wohl nicht parat hält? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...