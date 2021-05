Nadja Abd el Farrag: Intime Einblicke in ihr Schlafzimmer

Nadja Abd el Farrag ist endlich in Hamburg angekommen und fühlt sich in ihrer neuen Wohnung pudelwohl. Ende April hat sie ihre Umzugskartons ausgepackt und ihren Fans bereits den ersten kleinen Einblick in ihr neues Reich gewährt. Jetzt meldet sich die Powerfrau erneut zu Wort und verwöhnt ihre Fans mit einem brandneuen Video aus ihrem Schlafzimmer. Und das kommt bei ihren Followern richtig gut an!