Oh je, was ist nur bei Nadja Abd el Farrag los? Erst vor einigen Tagen stichelte die Ex von Dieter Bohlen öffentlich gegen Verona Pooth! Nun die nächste Hiobsbotschaft...

Es wird nicht ruhig um ! Kürzlich ließ Naddel ihren Gefühlen freien Lauf und lästerte öffentlich über Verona Pooth, dass diese nicht alt werden könnte. Doch damit nicht genug...

Das Naddel seit geraumer Zeit bei ihrem Freund und Manager Burkhardt Stoelck in dessen Privathotel "Aussen Alster" in Hamburg lebt, ist nichts Neues. Der 65-jährige ist einer der wenigen Freunde, die Naddel noch geblieben sind. Immer wieder probiert er aufs Neue, Naddel unter die Arme zu greifen. Umso verwunderlich somit die jüngsten Ereignisse.Wie der Hotelbesitzer nämlich gegenüber "IN" verriet, sei Naddel kürzlich nach einem Streit für mehrere Tage spurlos verschwunden. Was für eine Schock-Nachricht!

Naddel und Burkhardt halten zusammen

Was die Hintergründe für den Streit zwischen Naddel und Burkhardt waren, wollte der 65-Jährige nicht verraten. Auch wo sich Naddel aufhielt, ist nicht bekannt. Die Fans der Bohlen-Ex können jedoch unbesorgt sein. Der Hotelbesitzer erklärte nämlich bereits, dass Naddel wieder aufgetaucht sei und sie sich wieder zusammen gerauft hätten. Bleibt somit nur zu hoffen, dass die Harmonie zwischen den beiden weiterhin anhält...