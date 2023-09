Nadja Abd el Farrag: Hiobsbotschaft! Ihr Herz zerbricht in 1000 Teile

"Vermutlich kamen die Einbrecher über das große Panoramafenster im Festsaal", erzählt Andreas gegenüber "Bild". Das Unglück ereignete sich bereits in der Nacht zum Donnerstag. "Die Tat trifft vor allem die Ärmsten der Gesellschaft! Seit mehr als neun Jahren kümmert sich meine Stiftung um Menschen, die von Altersarmut betroffen sind. Das Stiftungshaus betreibe ich als soziales Haus seit 2015." Die Einbrecher klauen eine professionelle Kameraausrüstung, eine Musikanlage und Mikrofone. Und als wäre das noch nicht schlimm genug, zerschneiden sie auch noch diverse Kabel!

Im Oktober sollte eigentlich ein Fest mit den Bedürftigen im Stiftungshaus stattfinden. Doch daran ist momentan nicht zu denken! "Ich lade alle Gäste aber zu Kaffee und Kuchen in mein Einkaufszentrum in Schwarzenbek ein. Dort feiern wir am 2. Oktober ein Oktoberfest. Die Stimmung lassen wir uns nicht vermiesen", sagt Andreas tapfer. In dieser schwierigen Zeit steht Naddel ihm bei und hat ihm bereits versprochen, auf der nächsten Feier Schlagersongs mit ihm zu singen. Schön, dass Andreas sich nach den Strapazen der letzten Monate voll und ganz auf seine gute Freundin verlassen kann...