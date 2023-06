Nadja Abd el Farrag & Andreas Ellermann: Naddel lässt ihren Millionär eiskalt sitzen!

Nadja Abd el Farrag soll endlich wieder auf die Beine kommen. Ihr guter Freund Andreas Ellermann wollte ihr dabei helfen, organisierte ihr eine Wohnung und einen Job. Naddel sollte 50 Bedürftige betreuen, die Andreas in den "Zirkus des Horrors" in Hamburg eingeladen hatte. Doch von der 51-Jährigen fehlte an den Tag jede Spur...