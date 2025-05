Nadja Abd el Farrag: Ihr größter Herzenswunsch blieb unerfüllt!

Nadja Abd el Farrag, für viele einfach nur „Naddel“, ist tot. Eine Nachricht, die in der deutschen Promiwelt wie ein Schock einschlug. Mit nur 60 Jahren ist sie an Organversagen gestorben – allein, zurückgezogen und fernab der glitzernden Welt, die sie einst so sehr liebte. Doch was viele nicht wussten: Hinter dem Lächeln, hinter den Skandalen und Schlagzeilen verbarg sich ein tiefer, unerfüllter Wunsch, der ihr bis zuletzt das Herz schwer machte.