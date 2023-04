Nadja Abd el Farrag: Jetzt schießt sie gegen Ex Dieter Bohlen

Nadja Abd el Farrag aka Naddel hat in den vergangenen Wochen für einige Schlagzeilen gesorgt: Monatelang ist die 58-Jährige untergetaucht, keiner wusste, wo sie war und wie es ihr geht. Vor einigen Wochen meldete sie sich dann zurück und erzählte der Öffentlichkeit, wieso sie sich zurückzog: Naddel wurde bedroht. Mittlerweile hat sie Anzeige erstattet und spricht nun mit ihrem langjährigen Vertrauten Andreas Ellermann in dessen Sendung über ihr neues und altes Leben - unter anderem über Ex Dieter Bohlen!

Mit Dieter Bohlen war die Moderatorin 12 Jahre lang zusammen. Doch an diese Zeit hat sie nicht nur gute Erinnerungen...