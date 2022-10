Naddel: Job weg? Erschreckende Neuigkeiten von Nadja abd el Farrag

Alkoholprobleme, Geldsorgen und Singleleben - Naddel hat sich ihr Leben eigentlich ganz anders vorgestellt. Anfang 2022 verriet sie im Interview mit RTL: "Ich dachte so, ich werde dann irgendwann, also ganz normal, mit 28 heiraten, dann zwei Kinder, ja, und dann würde ich dann eben halt ein bisschen arbeiten, zu Hause sitzen. Keine Ahnung, irgendwie so."

Es sollte aber alles anders kommen. Mittlerweile wünscht sie sich eigentlich nur noch eines: "Ich wünsche mir noch, dass ich - also so habe ich mir das im Kopf so ausgemalt - eines Tages mit meinem Hund - ich hoffe, sie lebt noch einige Jahre -, muss nicht in der City Hamburg sein oder so, ein bisschen außerhalb, aber mit einem schönen Garten, weil ich liebe Pflanzen. Und ich mag gerne dekorieren."

Naddel ist eigentlich kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt. Bleibt trotzdem zu hoffen, dass sich das ehemalige Playboy-Model bald bei ihren Fans meldet und ihnen ein Lebenszeichen gibt. Denn die werden sich so lange sorgen, bis sie endlich was von ihrem Star hören...

Bei Naddels Ex Dieter Bohlen sieht es aktuell auch nicht so rosig aus. Lässt ihn Carina bald sitzen? Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: