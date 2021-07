Nadja Abd el Farrag: Jetzt will sie ihr altes Leben erneut hinter sich lassen

Via "Instagram" macht Naddel ihren Followern nun ein ganz besonders Angebot! So teilt sie nun ein Foto von sich und Ex-Freund Dieter Bohlen, wie sie gemeinsam vor einem Schachbrett sitzen. Doch was steckt hinter dem Schnappschuss? Ein Blick in die Bildunterschrift verschafft Klarheit! Denn genau dieses Schachspiel will Naddel jetzt unter den Hammer bringen! So kommentiert sie zu dem Foto: "Umzugsfund! So meine Lieben, schaut was ich noch in einem meiner Kartons gefunden habe! Und jetzt... Ihr könnt es quasi direkt bei mir kaufen, gerne mit persönlicher Übergabe in Hamburg. Bietet mir bitte, aber Achtung … nur per persönlicher Nachricht, das was Ihr ausgeben möchtet." Wie es scheint, will Naddel nochmal richtig ausmisten, bevor sie sich in ihrer neuen Wohnung so richtig einlebet. Ob die Ex von Dieter Bohlen in der nächsten Zeit wohl noch mehr Erinnerungsstücke auf den Markt bringen wird? Wir können gespannt sein...