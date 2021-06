Alkoholsucht, Arbeitslosigkeit und Pleite-Drama, über Jahre war Nadja Abd el Farrag gefangen in einem Teufelskreis. Trotz mehrmaliger Versuche konnte die berühmte Ex von Dieter Bohlen ihren eigenen Dämonen nicht entkommen, landete stattdessen immer wieder mit dem Rücken zur Wand. Dangast an der Nordsee sollte 2020 Naddels Neuanfang werden - eine Oase der Ruhe und Besinnlichkeit. Doch in dem beschaulichen Küstenort wurde es am Ende stürmischer als geplant. Umso besser, dass Nadja Abd el Farrag ein wahres Stehaufmännchen ist. 2021 wagt sie erneut den Neuanfang in Hamburg - inklusive neuer Wohnung, neuem Job und einem komplett neuen Look!