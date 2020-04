Nadja Abd el Farrag: Jubel-News! Damit hat keiner gerechnet

Reddit this

Sie kann ihr Glück kaum fassen! Nadja Abd el Farrag genießt ihr neues Leben in vollen Zügen...

hat es geschafft und ihr Leben komplett umgekrempelt. Nach den bösen Negativschlagzeilen der letzten Jahre geht es für die 55-Jährige endlich wieder bergauf. Und das sieht man ihr auch an!

Nadja abd el Farrag: Jaa, jetzt ist es raus!

Naddel ist endlich wieder glücklich

Am Ostermontag teilte Naddel auf ihrem -Account mehrere Fotos von sich, auf denen sie bis über beide Ohren strahlt. Das bemerken auch ihre Fans! „Du siehst so losgelöst von jeglichen Zwängen aus, so richtig frei und ungezwungen fröhlich, einfach schön“, kommentiert ein begeisterter User. Da kann Nadja nur zustimmen!

Ein weiterer Fan vermutet, dass ein Mann hinter ihrem Strahlen stecken könnte. Doch die 55-Jährige hat eine andere Erklärung: „Das macht das Wetter. Und positives Denken.“ Auch die süßen Komplimente ihrer Anhänger dürften dabei ihr dabei helfen, in diesen schwierigen Zeiten gute Laune zu bekommen.

Besonders die natürlichen Haare der Powerfrau kommen bei vielen Fans sehr gut an. Mit ihrem neuen Look hat Naddel allerdings noch keinen Frieden geschlossen. „Tatsächlich muss ich mich auch daran gewöhnen, aber mein Selbstbewusstsein hat mich dazu gebracht, neue Wege zu gehen. Dazu stehe ich“, erklärt sie stolz. Hach!

