Nadja abd el Farrag: Offene Worte! Jetzt ist es traurige Gewissheit

Offenbar gibt es eine Frau, die Naddel das Leben schwer macht. Das zumindest verrät sie in dem Text, den sie unter dem Bild verfasst hat. "Leider ist es nicht mal mehr möglich einen Geburtstagspost zu veröffentlichen, ohne immer von der gleichen Person mit ihrem Fakeaccount belästigt zu werden", schreibt die Ex von Dieter Bohlen. "Wieviel Frustration muss man in sich tragen, um so zu sein?"

Es scheint, als hätte Naddel einfach genug. Sie lässt ihren ganzen Frust raus und schießt weiter gegen die besagte Dame: "Manche Menschen sollten sich mal um ihr eigenes Leben kümmern, insbesondere dann, wenn man so viel "Dreck" am stecken hat [...]. Demnächst mehr...."

Die Fans stehen voll und ganz hinter dem Star. "Lass dich nicht unterkriegen", schreiben sie unter den Post. Hoffentlich nimmt sich Naddel diese Worte zu Herzen. Aber es ist auch traurige Gewissheit: Denn wahrscheinlich war genau dies der Grund, wieso die Hamburgerin sich so lange zurückgezogen hat. Ob sie nach diesem Drama wieder aktiver bei Instagram wird? Wohl eher nicht...

