Nadja Abd el Farrag: Oh nein! Sie ist zu kaputt für die Bühne

Mit Millionär Andreas Ellermann begeisterte Naddel noch vor wenigen Wochen beim "Schlagerhammer" in Berlin und auf dem Hamburger Schlagermove die Massen. Zusammen sangen sie Klassiker wie "Fiesta Mexicana" oder "Ich bin verliebt in die Liebe" und sorgten für Stimmung. Nadja schien Spaß zu haben und wirkte so, als habe sie sich nach langer Zeit der Krise endlich wieder gefangen. Nun wollte Gönner Ellermann den nächsten Schritt mit ihr wagen: Auftritte auf Mallorca, unter anderem am Ballermann und in "Krümels Stadel" in Paguera, waren bereits gebucht. Doch in letzter Sekunde sagte Naddel ab! Kurz vorm Abflug auf die Sonneninsel erlitt sie einen Zusammenbruch. Der Gedanke, wieder vor angetrunkenen Touristen auf der Bühne zu stehen, weckte schlimme Erinnerungen: "Ich habe das ja fast vier Jahre mitgemacht auf Mallorca. Ich war von Anfang an nicht begeistert von der Idee", sagt sie. Die Zeit damals sei Stress pur für sie gewesen: "Mal bin ich erst um 1.30 Uhr nachts aufgetreten." Das möchte sie nicht wieder erleben.