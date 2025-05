Nach Nadja Abd el Farrags Tod: Erste Details zur Beerdigung bekannt

Die Trauer um Nadja "Naddel" Abd el Farrag ist nach wie vor groß. Am 9. Mai 2025 verstarb die 60-Jährige in einer Hamburger Klinik an Organversagen. Jetzt fragen sich viele Fans, wie es nach ihrem Tod weitergeht und wann ihre Beisetzung stattfinden wird. Erste Informationen zur geplanten Beerdigung wurden nun bekannt.