Nadja Abd el Farrag & Andreas Ellermann: Zuckersüße Enthüllung!

Was ist nur bei Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann los? Zuletzt hatte der Multimillionär verkündet, der 58-Jährigen zu helfen. Nicht nur eine neue Wohnung sollte her, sondern auch ein neuer Job in seiner Stiftung. Doch auf Naddel scheint kein Verlass zu sein! Zweimal hat sie ihren Kumpel schon sitzenlassen - ganz ohne Absage! Doch so leicht gibt Andreas nicht auf...