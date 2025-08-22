Nächster RTL-Moderator verkündet seinen Abschied - Das steckt dahinter!

Und auch danach heißt es noch nicht Abschied nehmen. Denn der 60-Jährige will die Fernsehwelt keineswegs verlassen. "Ich werde einfach andere Dinge machen, so wie ich das im Job immer gemacht habe", erzählte er im Gespräch mit seinem Haussender. Was das genau sein wird, weiß er womöglich selbst noch nicht. "Lassen wir uns überraschen!", sagte Buschmann nur.