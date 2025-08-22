Nächster RTL-Moderator verkündet seinen Abschied - Das steckt dahinter!
Erst letzte Woche machte der Rauswurf eines beliebten Sport-Moderators Schlagzeilen. Jetzt steht der nächste Abschied eines Publikumslieblings an.
Große Veränderungen bei RTL.
Aus der deutschen Fernsehlandschaft ist Frank Buschmann kaum wegzudenken. Egal ob bei Sportereignissen wie der Fußball-Bundesliga oder Spielshows wie "Schlag den Raab" – als Kommentator machte "Buschi" sich beim TV-Publikum einen Namen. Seit 2017 ist der 60-Jährige bei RTL zu Hause. Dort moderiert er mit Jan Köppen und Laura Wontorra seit Jahren die Show "Ninja Warrior Germany". Trotz des großen Erfolgs der Sendung hat Buschmann jetzt verkündet, dass er sich von dem Format verabschiedet.
Darum zieht Frank Buschmann jetzt einen Schlussstrich
Die Entscheidung, die Show zu verlassen, sei Buschmann nicht leichtgefallen. Schließlich sei "Ninja Warrior Germany" wie ein "Baby" für ihn gewesen, verriet der 60-Jährige gegenüber RTL. "Ich habe lange darüber nachgedacht, bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es für mich persönlich die richtige Entscheidung ist", erzählte der Moderator.
Jahrelang sei er mit voller Leidenschaft bei der Sache gewesen. "Zuletzt habe ich aber eine Form von Müdigkeit gespürt, die meiner Vorstellung, so ein Format zu begleiten, nicht gerecht wird", so Buschmann. Deswegen sei jetzt die Zeit gekommen, sich zu verabschieden.
Wie geht es für den Publikumsliebling weiter?
Trotz der Ankündigung muss das deutsche Fernsehpublikum erstmal nicht auf Buschi verzichten. Denn demnächst startet die 10. Staffel von "Ninja Warrior Germany" auf RTL. Die moderiert Buschi noch wie gewohnt – wenn auch mit einigen Unterbrechungen. Denn wie RTL berichtet, kommen zum Jubiläum der Show "witzige und ungewöhnliche Überraschungen" auf ihn zu.
Und auch danach heißt es noch nicht Abschied nehmen. Denn der 60-Jährige will die Fernsehwelt keineswegs verlassen. "Ich werde einfach andere Dinge machen, so wie ich das im Job immer gemacht habe", erzählte er im Gespräch mit seinem Haussender. Was das genau sein wird, weiß er womöglich selbst noch nicht. "Lassen wir uns überraschen!", sagte Buschmann nur.
Das ist über die Zukunft von "Ninja Warrior Germany" bekannt
Fans der beliebten Show können trotz der überraschenden Nachricht aufatmen: "Ninja Warrior Germany" wird ihnen auch ohne Moderator Frank Buschmann erhalten bleiben. Wenn es nach dem geht, könnte das Format noch lange weitergehen "Ich wünsche der gesamten Crew mindestens zehn weitere Staffeln", sagte er. Da scheint RTL nichts gegen zuhaben: Laut Inga Leschek – Chief Content Officer bei RTL Deutschland, wolle der Sender "die Erfolgsgeschichte dieses einzigartigen Formats mit glühender Leidenschaft weiterschreiben."
Die Jubiläums-Staffel von "Ninja Warrior Germany" läuft ab Freitag, dem 19. September auf RTL. Auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ erscheinen die Folgen jeweils eine Woche vorher.
Quelle:
RTL