Laura Wontorra: TV-Aus! Sie verlässt die Show und wird ersetzt

Mit einem Augenzwinkern erklärt Swarovski: "Ich bin ja schon länger auf den Hund gekommen und fühle mich daher in der 'Top Dog Germany'-Familie pudelwohl." Ihr eigener Dackel Gustl dürfte künftig also ganz genau hinschauen – denn seine Besitzerin wird hautnah erleben, was die tierischen Stars der Show draufhaben.