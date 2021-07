Nailed it: Die coolsten Maniküre-Trends zum Nachmachen

JEWEL UP

Völlig stoned zeigen wir uns mit funkelnden Glam-Looks à la Gwen Stefani und J.Lo!

So geht’s: Die Nägel mit Farblack grundieren – cool wirken Metallic-Schattierungen in Silbergrau oder Bronze –, dann darf losgeglitzert werden: Alle Nägel üppig mit selbstklebenden Funkelsteinchen bekleben. Lust auf turboschnelle Wow-Effekte? Manche Brands bieten die Wow-Designs komplett fertig zum Aufkleben an – kleb dir eine!

WALDGRÜN

Noch ein echtes Greenhorn in puncto Nail-Art? Dann helfen wir eben mit dieser kinderleichten Maniküre nach.

So geht’s: Als Basecoat eine Schicht weißen Lack auftragen. Die spätere Farbe wirkt so viel intensiver. Dann die Nägel mit grünem Lack bepinseln – alles mit Überlack fixieren. Easy!

NEW FRENCH NAILS

Blockartige Nagelspitzen in grellem Alpin-Weiß sind so 2001 … In dieser Saison erzielen wir mit filigranen French-Nägeln spitzenmäßige Effekte.

So geht’s: Die Nägel mit einer Rosé-Nuance vorbereiten. Jetzt mit einem Nail-Art-Pinsel ein milchig-zartes Weiß v-förmig auf die Nagelspitzen auftragen. Überlack nicht vergessen – wo bitte geht’s hier nach Paris?

DIY MANIKÜRE

Die Basis für stylische Spring-Styles? Die perfekte Vorbereitung …

1 Trimm dich: Zuerst werden die Nägel mit einem Clipser oder einer Nagelschere gekürzt.

2 Formidabel: Jetzt bringen wir die Nägel in Form: Schonend klappt das –immer in eine Richtung vorarbeiten – mit einer soften Glasfeile.

3 Badezeit: Eine Schüssel mit lauwarmem Wasser füllen, einen Schuss Olivenöl und Milch hinzugeben und die Hände für zehn Minuten darin baden.

4 Finetuning: Jetzt lässt sich die Nagelhaut easy mit einem Rosenholzstäbchen zurückschieben.

5 Anstrich: In vier Schichten hält der Lack extralang: Zuerst kommt ein Basecoat, dann zweimal dünn mit Farbe lackieren. Zum Schluss mit Topcoat abschließen.