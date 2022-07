Narumol: Mit diesem Foto verzaubert sie ihre Fans

Zwei hübsche Mädels stehen in schicken Dirndln in der Natur und blicken in die Kamera. Ein Foto, dass für viel Aufmerksamkeit sorgt. Wieso? Weil auf dem Foto die beiden Töchter von "Bauer sucht Frau"-Star Narumol zu sehen sind. Und vor allem der Anblick von Jorafina, der jüngeren der beiden Mädels, sorgt bei den Anhängern für Jubel.