Narumol: Traurige Baby-News! Sie ist völlig am Ende

Traurige Nachrichten für Narumols Sohn

Wie Narumol gegenüber "Das neue Blatt" verrät, wird ihr Sohn nicht bei der Geburt seines Kindes dabei sein können. Seine Partnerin wird das Kind in wenigen Tagen in Frankreich zur Welt bringen, doch Jack muss in Thailand bleiben. Für ihn besteht derzeit keine Chance, zu seiner Liebsten zu fliegen. "Jack ist sehr traurig", weiß der "Bauer sucht Frau"-Liebling. Ein herber Schlag für die Familie!

Trotzdem versucht Narumol, positiv in die Zukunft zu blicken. Sie denkt sogar schon daran, ihr Enkelkind zu besuchen! "Ich kann es kaum erwarten, den Kleinen auf den Arm zu nehmen", schwärmt die 53-Jährige. "Wenn es irgendwie geht, packe ich meinen Mann und Jorafina ein – und einen Haufen Geschenke."

Bis man wieder ohne Probleme fliegen kann, wird es höchstwahrscheinlich noch etwas dauern. Doch dafür wird der Moment des Kennenlernens sicherlich umso schöner...

