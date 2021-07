Narumol & Prinz Frédéric von Anhalt: Bei "Kampf der Realitystars" hat es gefunkt

Ob ihr Wunsch in Erfüllung geht? Geheimnis! Doch zumindest einer der Kandidaten hat ihr Herz erobert: Frédéric Prinz von Anhalt (78). "Mit ihm habe ich mich gut verstanden. Er hat sich sehr für mein Leben auf dem Bauernhof interessiert, weil er selbst vom Land kommt", erzählt sie weiter. Wir erinnern uns: Der Adelige (o.) wurde als Hans Robert Lichtenberg in Wallhausen geboren, machte eine Bäckerlehre, wurde 1980 durch Adoption zum Prinzen und war bis zu ihrem Tod 2016 mit Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor (†99) verheiratet. Er lebt heute allein in Los Angeles. "Es hat mir viel Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten. Er war ganz bodenständig und vernünftig", schwärmt die sympathische Thailänderin. Wir sind gespannt, was aus den beiden wird…