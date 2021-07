Kampf der Realitystars: Puff-Beichte! Narumol enthüllt intimes Geheimnis

Juhuuu, endlich ist Narumol zurück im deutschen TV! Doch statt Heu zu schippen oder Kühe zu melken, wirft sich der "Bauer sucht Frau"-Kultstar diesmal in ihr knappstes Strandkleid. Mit ihrer Teilnahme an "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" auf RTLzwei wagt sich Narumol 2021 in fremde Gewässer. Ihren Bauernhof in Bayern tauscht die Mutter einer Tochter vorübergehend gegen ein Campingbett in einer thailändischen Sala aus. Doch kaum ist die Thailänderin in ihrer alten Heimat angekommen, zeigt sie eine völlig unbekannte Seite von sich. Und die ist heiß wie Feuer....Was wohl der schüchterne Josef dazu sagen wird?