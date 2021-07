Bikini-Body in 7 Tagen: Die besten Schlank-Tricks der Stars

Hurra, der Sommer ist da – und sogar Reisen sind endlich wieder drin! Also Schluss mit Corona-Cocooning in den eigenen vier Wänden und raus an den Beach! Das Einzige, was die Urlaubsfreude jetzt noch etwas trüben könnte, sind die hartnäckigen Pandemie-Polster, die sich während der letzten Monate bei vielen angesammelt haben … Umfragen zeigen: Rund 40 Prozent der Erwachsenen haben seit Beginn der Krise deutlich zugenommen – Frauen im Schnitt 4,6 Kilo! Aber deshalb gleich den Lieblings-Bikini in die Tonne kloppen? Das muss nicht sein! Denn Promi-Ladys wie Sylvie Meis, Lena Gercke und ihre internationalen Kolleginnen wissen ganz genau, mit welchen Tricks man auf die Schnelle noch ein paar Kilos wegschmelzen kann. Da darf man gerne abgucken!