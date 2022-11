Natascha Kampusch: Immer noch in Therapie! So geht es ihr heute wirklich

Heute versucht Natascha Kampusch einfach nur ein "normales Leben" zu führen, wie sie "Bild am Sonntag" verrät. Doch was ihr passiert ist, bleibt trotzdem immer ein Teil ihrer Geschichte. "Natürlich kommt das, was ich erlebt habe, oft in mir hoch. Vor dem Hintergrund meiner Biografie rollt auch nicht immer alles so flockig, wie ich mir das wünsche. Ich bin nach wie vor in Therapie, das gehört zu meinem Leben", so Natascha. Doch trotz allem was ihr passiert ist, sei sie "ein optimistischer, positiver Mensch. Ich starte jeden Tag mit einem Lächeln."

Früher hat sie sich gewünscht eine Familie zu gründen. Sie habe davon geträumt "vier bis sieben Kinder zu haben", erklärt sie. Doch diesen Traum hat sie mittlerweile aufgegeben. "Dafür bin ich inzwischen zu alt. Ich wollte eine berühmte Schauspielerin werden, Filme drehen. Nun nehme ich mir vor, die Welt zu entdecken und zu reisen und möglichst viele kleine Erfolgserlebnisse zu spüren", erklärt sie.