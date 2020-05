Natascha Ochsenknecht: Jetzt packt sie über ihr Liebesleben aus!

hatte in der Vergangenheit einfach kein Glück mit den Männern. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit war sie neun Jahre mit Fußballer Umut Kekilli zusammen. Anschließend datete sie Kameramann Oliver Schumann. Doch nach nur einem Jahr war Schluss. Ist sie mittlerweile wieder bereit für eine neue Liebe?

Natascha Ochsenknecht ist "glücklicher Single"

Vor kurzem probierte Natascha die Dating-App Tinder aus. Doch leider war ihr Traummann nicht dabei. " ist nichts für mich. Alles nur Fake-Typen und diese Angeberei langweilt mich", erzählt sie im Interview mit "Intouch Online". "Ich bin immer noch ein glücklicher Single und genieße es."

Doch wie sollte der Mann denn sein, der sie doch noch umstimmen kann? "Klar hat man Vorstellungen aber letztendlich muss es einfach Klick machen." Einen jüngeren Freund wie ihr Ex Umut kann sich der -Star momentan nicht vorstellen. "Ich hätte gerne einen Partner in meinem Alter, um sagen zu können, wir werden gemeinsam alt. Was noch passieren wird, steht in den Sternen...", so Natascha weiter.

So verbringt Natascha Ochsenknecht die Quarantäne

Auch ohne Mann im Haus kommt bei der 55-Jährige keine Langeweile auf. " Ich habe meine neuen Kollektionen fertig gestellt und meinen Garten frisch bepflanzt. Ich habe ausgemistet und alles an Frauenhäuser gespendet." Außerdem moderiert Natascha den After-Talk der neuen Joyn-Sendung "M.O.M – Milf oder Missy" auf . In der Sendung daten sich Kandidaten mit großem Altersunterschied. Ob Natascha selbst auch mal im TV nach einem neuen Partner suchen würde? "Ich liebe solche Formate und, wenn alles passt, würde ich definitiv Ja sagen."

