Natascha Ochsenknecht: "Kindergarten"! Das sind ihre Dating-No-Gos

"Die Macken der Männer werden auch immer größer", klagt Natascha im gegenüber "Closer" ihr Leid. Mit fast 60 fühlt sie sich im Leben angekommen, strahlt eine ungeheure Gelassenheit aus. Das wirkt offenbar äußert anziehend auf das andere Geschlecht – doch wer bei Natascha landen will, muss sich an strenge Regeln halten. "Wenn ein Mann nur an meiner Seite in die Öffentlichkeit möchte, dann ist er für mich raus!", erklärt sie.

Ihre Unabhängigkeit steht bei der dreifachen Mutter an erster Stelle: "Auch in einer Beziehung möchte ich mein eigenes Leben weiterführen." Wer zu viele Forderungen stellt, sollte gar nicht erst sein Glück bei ihr versuchen. Dazu gehört bereits die erste Anbahnung per WhatsApp: "Wenn ich eine Frage stelle und erst am nächsten Tag eine Antwort kommt, war's das für mich. Das ist doch Kindergarten!" Für Natascha steht fest: "Ich brauche keinen Mann, um zu existieren. Ich bin gerade sehr glücklich allein."

Wie sich Natascha Ochsenknecht über die Jahre verändert hat, erfährst du im Video: