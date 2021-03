Nathalie Bleicher-Woth: Frecher Pony - Sie überrascht mit einer neuen Frisur

Neuer Look für Nathalie

In ihrer Story zeigt Nathalie sich mit etlichen Folien im Haar und lässt ihre Fans raten, welche Farbe es wird. Obwohl manche vermutet haben, dass sie sich pinke Haare zaubern lässt, ist es am Ende natürlich doch ein hübscher Blondton geworden. "Ich habe sogar einen Pony"; schwärmt sie anschließend und präsentiert ihren Fans stolz das Ergebnis. "Ich finde, das sieht eigentlich ganz nice aus. Und die Farbe ist auch so schön geworden."