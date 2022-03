Nathalie Bleicher-Woth: Heftige Attacke gegen ihr ungeborenes Baby

Nathalie ist fassungslos

"Ich hätte niemals gedacht, dass mich negative Nachrichten noch einmal runterziehen würden", klagt Nathalie mit ernster Miene in ihrer Instagram-Story. "Nachrichten und Hate gegen mich ist okay. Aber wie kann man so böse Sachen gegen ein ungeborenes Baby sagen?"

Sie habe sehr früh gelernt, mit Hassnachrichten umzugehen. Doch sie könne nicht verstehen, warum manche Leute sogar ihr Kind angreifen. In einer Nachricht sagte ein User beispielsweise, dass er ihr Baby gerne "erwürgen" würde. "Ich habe Nachrichten bekommen, wo ich mir dachte... Leute, was ist los bei euch? Seid ihr so unzufrieden mit eurem Leben?", feuert die Ex-"BTN"-Darstellerin. "Wie kann man so widerlich sein? Und so Dinge waren unter anderem der Grund, warum ich so lange mit dem Veröffentlichen gewartet habe. Das hat mich schon sehr runtergezogen heute. Warum so viel Hass in dieser Welt? Richtig traurig. Habe mich jetzt wieder gefangen, aber verstehen kann ich das trotzdem nicht."