Nathalie Bleicher-Woth: Krasse Sex-Beichte! Jetzt beantwortet sie ALLE Fragen

Pikante Sex-Beichte

So wollen Nathalies Fans beispielsweise wissen, was sie am Sex mit Frauen reizt. "Ich finde es mit Frauen einfach viel schöner, leidenschaftlicher und einfach besser. Kann es gar nicht so richtig beschreiben. Männer achten halt immer voll darauf, dass sie auf ihre Kosten kommen (...) und Frauen gucken halt, dass es schön für beide ist", erklärt sie.

Außerdem verrät sie, dass sie beim ersten Mal Schmerzen hatte, noch nie einen Penis angefasst hat und hin und wieder auch auf wilden Sex steht. Auch beim Thema Sextoys zeigt die 24-Jährige sich nicht unbedingt von ihrer schüchternen Seite. Sie plaudert aus, dass ihre Partnerin sie schon einmal mit einem Umschnalldildo verwöhnt hat! "Fand es eigentlich gut", gesteht sie grinsend. Auch Rollen- und Fesselspiele sind bei ihr kein Tabuthema. "Könnte keine Beziehung ohne Sex führen", so Nathalie. Sie wolle der Person, die sie liebt, einfach gerne nah sein.