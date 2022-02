Nathalie Volk: Jetzt musste die Polizei einschreiten!

Damit hatte sie wohl nicht gerechnet. Für Nathalie Volk gab es nun auf der Rückreise aus einem entspannten Malediven-Urlaub ein böses Erwachen. Am Flughafen rückte wegen ihr die Polizei an und nahm die Ex von Multi-Millionär Frank Otto kurzeitig fest. Doch was war der Grund für diesen Eingriff? Die 25-Jährige hält sich wohl nicht all zu gerne an die Regeln, wenn es um das Um-die-Welt-Jetten geht.