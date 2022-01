Dominik Stuckmann: Hochzeitshammer!

Kennt man einen, kennt man alle… Diesen Eindruck kann man rückblickend von den letzten elf Rosenkavalieren haben, denn ob sie nun Paul, Daniel, Andrej oder Leonard hießen – mit Sixpack, Selbstbewusstsein und Freude am Fummeln waren sie alle ausgestattet! Doch in der zwölften Staffel könnte "Der Bachelor" (RTL, 20.15 Uhr) Dominik Stuckmann (29) nun für angenehme Abwechslung sorgen! Denn der smarte Single geht die Sache etwas anders an...

