Nathalie Volk: Nach der Trennung! Jetzt kommen immer mehr Einzelheiten ans Licht

Das Model gab RTL gerade ein Interview mit ihrem Bruder Christian. Dort erzählt sie ganz offen: "Wir hatten ein Jahr lang keinen Kontakt, da ich bei den ‚Hells Angels‘ gewohnt habe. Das war nicht so schön."

Dabei waren die Zwei ein Herz und eine Seele - schon ihr ganzes Leben lang. "Unsere Eltern hatten sich getrennt, war alles nicht so schön. Viel Streitereien, aber wir haben immer zusammengehalten. Schon damals", bestätigt ihr Bruder.

In der Zeit, als Nathalie mit Timur in der Türkei lebte, machte sich ihr großer Bruder große Sorgen, er fühlte sich machtlos. "Man möchte was tun, aber man kann nichts tun. Das ist das große Problem", so der 27-Jährige gegenüber RTL. Als die Beziehung in die Brüche ging, hat er sie abgeholt. Nun sind die beiden endlich wieder vereint.

Und anders als mit Timur, hat Christian ein tolles Verhältnis zu Nathalies Freund Frank Otto. "Wir sind schon lange sehr gute Freunde, haben auch viel zusammen erlebt und viel Spaß gehabt", so Christian.

