Nathalie Volk: Millionen-Lüge! Jetzt bricht alles zusammen

Man konnte es schon erahnen, als sich plötzlich Franziska, die Cousine von Nathalie Volk, in der Öffentlichkeit zu Wort meldete: Das gibt Ärger. Die 21-Jähige plauderte offen darüber, wie das Model früher war. "Ich würde sie als ziemlich zurückhaltend und schüchtern beschreiben. Auch etwas naiv und unsicher und gar nicht so, wie sie sich in den Medien gibt", erzählt sie gegenüber RTL. "Nathalie hat sich für einen anderen Weg und einen anderen Lifestyle entschieden. Und da passt die 0815-Standardfamilie nicht hinein."

Nathalie wehrte sich und erklärte in einem Statement: "Jeder in Nienburg wusste, dass die Familie Volk vermögend war. Ich habe langsam die Schnauze voll!" Und sie postet gleich noch ein Foto, dass eine angeblich 4.5 Millionen schwere Villa in Lugano zeigt.

Und weiter: "Ich bin überrascht, wie viel sie über mich zu wissen glaubt. (...) Es ist offensichtlich, dass man sich an meinem Namen hochziehen möchte. Ich kriege ständig Nachrichten von diesen Leuten, das grenzt schon an Belästigung."

Doch das will Franzi nicht auf sich sitzen lassen!