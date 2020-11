Nathalie Volk & Frank Otto: Alles aus! Sie liebt einen anderen Mann

Nathalie ist frisch verliebt

Nathalie, die sich mittlerweile als "Miranda DiGrande" einen Namen macht, befindet sich seit einem Monat bei ihrem neuen Freund Timur in der Türkei. Gegenüber "Bild" erklärt sie: "Meine eigene Familie hat mich wegen des Geldes von Frank benutzt. Ich habe gelernt, dass Familie nicht bedeutet, blutsverwandt zu sein, sondern das es um Respekt und Loyalität geht. Geld ist nicht alles und ich werde in diesem und in nächstem Leben alles, was ich habe, für Timur aufgeben, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich beschützt bei ihm fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und loyal ist."

Trotzdem bleiben Frank und Nathalie eng miteinander verbunden und wollen sich nicht aus den Augen verlieren. "Frank und ich sind trotzdem gute Freunde und Businesspartner, er glaubt an mich und möchte mich weiterhin als Künstlerin fördern", verrät die dunkelhaarige Schönheit.

Eigentlich wollten Nathalie und Frank für immer zusammen sein. Damals wünschten sie sich sogar ein Baby: