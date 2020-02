Nathalie Volk & Frank Ott: Doch nicht verheiratet! Frank rudert zurück

Reddit this

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe! Nachdem drei ziemlich verdächtige Bilder von sich und Frank Otto postete, waren sich alle sicher, dass sich die beiden das Ja-Wort gegeben haben. Sie trug einen weißen Hosenanzug, er einen klassischen schwarzen Anzug. Auf einen der Fotos wurden die beiden sogar mit Rosenblättern beworfen. Doch jetzt kommt raus: Nathalie und Frank haben gar nicht geheiratet...

Frank Otto spricht Klartext

Denn Frank rudert auf einmal zurück. "Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben. Lasst Euch weiter überraschen!", stellt er auf klar. Die ganze Aufregung war also umsonst. Jedoch deuteten die beiden bereits 2019 an, dass ihr großer Tag dieses Jahr stattfinden wird. Mal sehen, wann es (wirklich) so weit ist...

