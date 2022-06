Nathalie Volk & Frank Otto: Ihr Liebescomeback ist schon wieder gescheitert

Dabei ist es noch nicht lange her, dass Nathalie, die sich vor rund eineinhalb Jahren in die Arme des Hells-Angels-Rockers und verurteilten Totschlägers Timur Akbulut in die Türkei geflüchtet hatte, wüst über Frank lästerte: Sie hätte sich von ihm und auch ihrer Familie enorm unter Druck gesetzt gefühlt, die Beziehung fortzusetzen.

Das alles ist jetzt aber plötzlich Schnee von gestern, Frank und Nathalie sind wieder ein Paar, sie hat der Türkei und ihrem Rocker den Rücken gekehrt und studiert in den USA unter dem schrägen Künstlernamen "Miranda DiGrande" Schauspiel – ihr Hollywood-Traum wird natürlich von Frank finanziert.

Beim Hamburger Presseball zeigten die beiden sich nun erstmals wieder Seite an Seite, wirkten dabei aber ziemlich verkrampft: "Die Trennung hatte ihre Gründe, wir haben viel über die Vergangenheit zu reden", so Frank. "Wir lernen uns jetzt neu kennen und schauen dann, was die Zukunft bringt." Und auch das, was Nathalie erzählt, passt nicht so recht zur großen Liebes-Reunion. Zwar stelle sie sich auch eine Zukunft mit ihm vor, "aber man weiß nie, wie das Leben spielt".

Überhaupt scheint der knapp 40 Jahre ältere Mann hauptsächlich eine Beschützerfunktion zu haben. "Frank hat mich rausgekauft, er hat mir geholfen, da rauszukommen", sagt sie, bezogen auf ihren Rocker Timur. Wie bitte? Deutlicher wird sie bei der Familienplanung: "Ich hoffe, ich werde in zehn Jahren Mutter. Das wäre mein größter Wunsch." Ob Frank dabei eine Rolle spielt, ließ sie offen…