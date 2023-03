Nazan Eckes bricht ihr Schweigen: "Ich machte viele Dinge, obwohl sie mich unglücklich gemacht haben."

Sie ist wieder da. Waghalsig wie in "Stars in der Manege" in einer schwebenden Spirale in luftiger Höhe, bodenständig als Köchin – und mit ehrlichen, privaten Einblicken bei Instagram. "Bei mir stehen alle Zeichen auf Veränderung", sagt Nazan Eckes. Und beweist, dass dies kein Lippenbekenntnis ist. Mit 46 Jahren zeigt die frühere Moderatorin von Explosiv und Extra, was noch alles in ihr steckt. Und das nach einem schweren Jahr!