Nazan Eckes nach TV-Aus: Das macht sie heute

Nazan Eckes macht jetzt in Mode! Die Deutsch-Türkin hat vor Kurzem ihre erste Designer-Kollektion, die sie gemeinsam mit dem Modelabel "Maison Ju" kreiert hat, in Istanbul präsentiert. "Da die Kleider handgefertigt wurden, ist es eine kleine, aber feine Kollektion mit langen und sehr kurzen, mutigen Kleidern geworden. Eine Hommage an die Weiblichkeit und die selbstbewusste Frau. Wir wollen damit auch noch mal die Aufmerksamkeit auf echte Handwerkskunst lenken."