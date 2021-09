Nena: Sie verkündet das endgültige Aus!

Viele Fans sind zwar traurig über die Nachricht, feiern Nena jedoch für ihr Statement. "Es denken so viele genauso, jedoch hat keiner den Mut oder die Eier, das frei zu äußern", schreibt beispielsweise ein Follower. Ein anderer findet: "Mutige und richtige Entscheidung. In einem Staat, in der nur ein Teil der Menschen am öffentlichen Leben teilhaben dürfen, sollten alle Künstler so reagieren." Der Meinung können sich sicherlich nicht anschließen...

Peinlicher Auftritt! Was sich Nena vor Kurzem in einer TV-Show leistete, erfahrt ihr im Video: