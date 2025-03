Nena: Trauriges Schicksal! Doch die Erinnerung bleibt

Ausgerechnet auf dem Höhepunkt ihrer Karriere traf sie ein unermesslicher Schicksalsschlag: Sie verlor ihren Sohn – und fast ihr Leben! Am 2. Februar 1988 kam der kleine Christopher zur Welt. Er sollte die Krönung ihrer Beziehung mit Schauspieler Benedict Freitag (72) sein. Aber die Geburt endete in einer Katastrophe. Nena erlitt einen Herzstillstand! Sie konnte gerettet werden, doch ihr Sohn bekam durch den Sauerstoffmangel einen Hirnschaden. "Ich verstehe heute noch nicht, warum der Anästhesist nicht eingegriffen hat", sagt die Sängerin. Sie schenkte dem kleinen Christopher ihre ganze Liebe, bis er am 19. Januar 1989 verstarb. "Das war nicht nur schrecklich", erinnert sich Nena an die gemeinsame Zeit. "Das waren elf wunderschöne Monate."