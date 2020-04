Nena: Die traurige Wahrheit über ihre fünf Kinder

Reddit this

Was anpackt, wird zu Gold. Seit ihrem Welthit „99 Luftballons“ sind über 37 Jahre vergangen, doch noch immer zählt die Rocknudel zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschen Musikszene. Erst im März 2020 veröffentlichte Nena pünktlich zu ihrem 60. Geburtstag ihre neue Single „Nur geträumt“. Doch nicht nur karrieretechnisch hat sich Nena in den letzten 40 Jahren ordentlich ins Zeug gelegt, sondern auch bei der Familiengründung war die „Neue Deutsche Welle“-Sängerin fleißig. Heute trägt sie voller Stolz den Titel als Mutter von fünf Kindern und Großmutter von drei Enkelkindern. Doch auch Nenas Rasselbande braucht sich wirklich nicht zu verstecken, denn der fleißige Nachwuchs kommen ganz nach ihrer arbeitswütigen Mutter.

Nena verlor eines ihrer fünf Kinder nach nur elf Monaten

Nena, die eigentlich Gabriele Susanne Kerner heißt, ist heute stolze Patchwork-Mama einer Großfamilie, doch ein trauriges Geheimnis überschattet ihre Vergangenheit. Nach einer heimlichen Liaison mit Rocker Mitte der 80er Jahre, lernte die Sängerin 1987 am Filmset von „Der Unsichtbare“ den Schauspieler Benedict Freitag kennen und lieben. Eigentlich sollte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes das Glück der beiden Verliebten perfekt machen, doch wegen Sauerstoffmangel kam Sohn Christopher Daniel behindert zur Welt. Nach nur elf Monaten Lebenszeit verstarb der kleine Sohn von Nena im Januar 1989 an seinem Leiden. Doch das Schicksal meinte es gut mit dem Paar und gab ihm eine zweite Chance, nur ein Jahr später wurden die Zwillinge Sakias und Larissa geboren.

2009 standen Nena und ihr Sohn Sakias bei einer Fashion Show einmalig zusammen auf der Bühne Foto: Getty Images

Trotzdem Nena mittlerweile gelernt hat mit ihrem Schicksalsschlag zu leben, nimmt Christopher bis heute einen wichtigen Platz im Leben der Großfamilie ein. „Wir sprechen manchmal über den verstorbenen Bruder, er ist ein Teil von uns allen“ verriet die Sängerin "Bild am Sonntag". Das Grab ihres kleinen Sohnes hat Nena mittlerweile in ihren eigenen Garten verlegt.

Heute ist Nena Großmutter von drei Enkelkindern

Zwar ging die Beziehung mit Benedict Freitag 1992 in die Brüche, doch mit dem zwölf Jahre jüngeren Schlagzeuger und Musikproduzenten Philipp Palm hat Nena einen zweiten Anlauf in der Liebe genommen. Die beiden konnten sich 1995 und 1996 über die Geburt ihrer Kinder Samuel Vincent und Simeon Joel freuen. Während Nena heute mit ihrem Partner in Hamburg-Rahlstedt lebt, sind die Kinder allesamt flügge geworden und führen ihr eigenes Leben, inklusive Nachwuchs! Mit gerade einmal 60 Jahren kann sich Nena stolz als dreifache Großmutter von Noah (2009), Carla Maria (2009) und Ephraim Vincent Madu (2013) bezeichnen. "Die sind sooo süß! Wenn die Kinder lächeln, das ist Magie" schwärmt sie noch immer ganz verliebt vom jüngsten Nachwuchs.

Larissa Kerner: Nenas Tochter steht auf Frauen und Männer

Insbesondere mit ihrer Tochter Larissa Kerner (ehemals Freitag) ist die „99-Luftballons“-Sängerin ganz auf einer Wellenlänge. Musikalisch möchte die Älteste in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama treten. Unter dem Namen "Adameva" hat Larissa gemeinsam mit ihrer Freundin Marie Suberg ein eigenes Pop-Art-Label gegründet. "Ich bin mit viel Musik aufgewachsen. Wir haben schon als Kinder viel gesungen. Und meine Eltern haben uns abends mit der Gitarre etwas vorgespielt und in den Schlaf gesungen." verriet die Nachwuchskünstlerin gegenüber "meedia.de". 2017 standen Nena und ihre Tochter erstmal gemeinsam bei „The Voice Kids“ als Juroren auf der Bühne. Doch nicht nur den unermüdlichen Ehrgeiz, sondern auch ihr Selbstbewusstsein hat Larissa von ihrer Mutter geerbt. Obwohl die 30-Jährige bereits selbst Mutter von zwei Kindern von zwei verschiedenen Vätern ist, steht sie offen und ehrlich zu ihrer Bisexualität: "Ich liebe Männer und ich liebe Frauen. Ich habe immer schon gemerkt, dass ich mich in mehrere Menschen gleichzeitig verlieben kann“. Selbstbewusst, zielstrebig und ehrlich: Larissa Kerner ist ganz offensichtlich das Kind von Superstar Nena!

