Cheyenne hat die Nase voll: Ochsenknechts feiern Weihnachten ohne Papa Uwe!

Im Gespräch mit der "Bild" reagierte Cheyenne (24) auf die Frage nach einem Weihnachtsfest mit ihrem Vater recht eindeutig: "Besser nicht." Für sie käme ein großes Weihnachtsfest mit der ganzen Familie, einschließlich ihres Vaters und seiner neuen Frau, nicht infrage.

"So ein großes Familien-Weihnachten mit uns und Papa und seiner Frau, das wäre keine gute Idee", so Cheyenne. Trotzdem stellte sie klar, dass ihr Vater zur Familie gehöre – auch, wenn sie ihn nicht aktiv einladen wolle: "Ich kann ja nicht so tun, als ob er nicht existiert."