Netflix-Star Busi Lurayi ist tot

Die Trauer um die junge Schauspielerin Busi Lurayi ist groß. Sie ist völlig überraschend mit nur 36 Jahren verstorben. Sie wurde leblos in ihrem Zuhause aufgefunden. "Wir sind tief betroffen darüber, euch über den Tod unserer geliebten Busisiwe Luray in Kenntnis zu setzen. Sie starb plötzlich und wurde an ihrem Wohnort für tot erklärt, am Sonntag (10. Juli), von medizinischen Fachkräften", bestätigt ihre Familie laut "TV Line" in einem Statement.

Die Todesursache ist nicht bekannt. Diese wird laut Statement noch untersucht.