Er ist zurück

Neue Show für Stefan Raab: Nächster Angriff auf "TV total"

Stefan Raab meldet sich aus den Sommerferien zurück! Und kommt mit einer neuen Show um die Ecke …

Stefan Raab Filmpremiere DAS KANU DES MANITU am 12.08.2025 im Mathaeser Kino in Muenchen. - Foto: IMAGO / Sven Simon

Stefan Raab sendet jetzt dienstags.

© IMAGO / Sven Simon

VonInTouch Redaktion

Nachdem Stefan Raabs Comeback-Show „Du gewinnst hier nicht die Million” nach nur wenigen Monaten wegen schlechter Quoten abgesetzt worden ist, kommt der Entertainer jetzt mit einer neuen Idee um die Ecke, die offensichtlich ein direkter Angriff auf seine frühere Show „TV total” ist …

Stefan Raab sendet jetzt dienstags

Während es von „Du gewinnst hier nicht die Million” jede Woche am Mittwoch eine neue Ausgabe gab, soll Raabs neue Show nun dienstags live um 20.15 Uhr senden – genau wie „TV total”!

Doch nicht nur „TV total” ist davon betroffen, auch das gerade erst angelaufene Reality-Format „Das Sommerhaus der Stars” wird ab nächster Woche in Konkurrenz zu der neuen Raab-Show „Die Stefan Raab Show“ stehen.

Stefan Raab und 4 Sommerhaus der Stars Paare in einer Collage
Überrasschung!
Sommerhaus der Stars: Start veschiebt sich!

Auf Instagram postete er ein Video, indem er genau das ankündigt: „Huhu, liebe Grüße ins Sonderhaus ... ähh ... ins Sommerhaus. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute: Meine neue Show läuft jetzt dienstags um 20:15 Uhr. Die schlechte Nachricht: Im Anschluss läuft trotzdem das Sonderhaus ... das Sommerhaus der Stars. Aber ich bereite euch gut darauf vor!“

Wie „Die Stefan Raab Show“ aufgebaut sein wird, verrät er in dem Video nicht. Das Logo erinnert allerdings stark an das der legendären „Harald Schmidt Show“. Ob sich Stefans neues Format daran orientieren wird? Es bleibt abzuwarten …

