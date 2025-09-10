Sommerhaus der Stars: Start verschoben wegen Stefan Raab - Fans müssen sich gedulden

Für Raab selbst ist es der nächste Versuch, nach seinem Comeback 2024 wieder dauerhaft Fuß zu fassen. Seine erste RTL-Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ floppte und wurde nach weniger als einem Jahr eingestellt. Doch RTL-Programmchefin Inga Leschek versprach, gemeinsam mit Raab an einem neuen Format zu arbeiten und genau das passiert jetzt.