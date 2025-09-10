Sommerhaus der Stars: Start verschoben wegen Stefan Raab - Fans müssen sich gedulden
RTL sorgt für Aufsehen: Stefan Raab feiert mit einer neuen Show sein TV-Comeback und schickt „Das Sommerhaus der Stars“ später ins Rennen.
Stefan Raab bekommt neue RTL-Show
© RTL / Stefan Gregorowius und Imago Sven Simon
Die Spannung war groß, wann und wie Stefan Raab nach seinem letzten TV-Flop zurückkehren würde. Jetzt hat RTL das Geheimnis gelüftet und gleich eine kleine Sensation verkündet. Der Entertainer startet mit „Die Stefan Raab Show“ zur Primetime am Dienstagabend, doch das hat Folgen für ein anderes Erfolgsformat: „Das Sommerhaus der Stars“ muss seinen gewohnten Platz räumen.
„Sommerhaus“-Start nach hinten verschoben
Eigentlich soll die Jubiläumsstaffel von „Das Sommerhaus der Stars“ am Dienstag, 16. September 2025, wie gewohnt um 20:15 Uhr laufen. Doch RTL schiebt die Realityshow kurzerhand um 15 Minuten nach hinten: Los geht es nächste Woche nun erst um 20:30 Uhr, da zuvor die brandneue „Stefan Raab Show“ Premiere feiert.
Für Fans bedeutet das: Sie müssen sich etwas länger gedulden, bis die diesjährigen Promipaare ins kultige Landhaus in Bocholt eingezogen sind. Wer nicht warten will, kann die erste Folge allerdings schon vorab auf RTL+ streamen.
Raab sorgte bereits für wilde Spekulationen
Die neue Show kam nicht aus dem Nichts. Bereits Tage zuvor sorgte Stefan Raab mit mysteriösen schwarzen Instagram-Kacheln und kryptischen Botschaften wie „.182.012“ für wilde Spekulationen. Jetzt ist klar: Dahinter steckte die Ankündigung seiner Rückkehr ins TV.
In einer Insta-Story sprach er von einer „guten und einer schlechten Nachricht“. Die gute: Seine neue Show läuft künftig dienstags zur Primetime. Die schlechte: „Im Anschluss gibt es trotzdem ‚Das Sommerhaus der Stars‘.“ Im RTL+-Trailer legte er noch einen drauf: „Die Assis laufen jetzt später – um 20:15 Uhr komme erst mal ich.“ RTL selbst feierte die Aktion mit den Worten: „Wir schaffen Platz für König Lustig!“
Was die Fans im „Sommerhaus“ erwartet
Trotz späterem Start dürfte das „Sommerhaus“ 2025 spannender denn je werden. Denn in der zehnten Jubiläumsstaffel kämpfen diesmal zehn Duos um den Titel „Promipaar des Jahres“ und ein saftiges Preisgeld von 50.000 Euro. Neu ist: RTL hat die Gewinnsumme um 25.000 Euro aufgestockt – allerdings nur, wenn alle Kandidaten bis zum Finale rauchfrei bleiben.
RTL setzt voll auf Stefan Raab
Für Raab selbst ist es der nächste Versuch, nach seinem Comeback 2024 wieder dauerhaft Fuß zu fassen. Seine erste RTL-Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ floppte und wurde nach weniger als einem Jahr eingestellt. Doch RTL-Programmchefin Inga Leschek versprach, gemeinsam mit Raab an einem neuen Format zu arbeiten und genau das passiert jetzt.
Zusätzlich zur wöchentlichen Dienstagsshow ist auch eine Samstagabend-Show mit Elton geplant: Unter dem Titel „Die Unzerquizbaren“ sollen die beiden im Winter das Publikum unterhalten.
Für RTL bedeutet Raabs Rückkehr also mehr als nur eine Show – es ist die Hoffnung, endlich den richtigen Nerv beim Publikum zu treffen!