Nico Legat in der Entzugsklinik: Jetzt spricht er über seine Alkoholsucht

Seit Montag, dem 5. Mai, befindet sich Nico nun in einer deutschen Klinik. "Jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich sage: Es reicht. Ich übernehme Verantwortung, hole mir Hilfe und arbeite aktiv an mir", erklärt er im Interview. Sein Ziel sei es, "stärker zurückzukommen und mein Leben wieder in die richtigen Bahnen zu lenken".