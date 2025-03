Nico Legat: Endlich bestätigt! Total verknallt in Nina Kristin

Wie schon länger gemunkelt wurde, handelt sich bei der Neuen von Nico Legat um keine Geringere als Reality-TV-Bekanntheit Nina Kristin (42)! Die beiden sollen nach ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "The 50" weiter auf Tuchfühlung gegangen sein. Nachdem bereits erste schlüpfrige Textnachrichten von Nico an Nina geleakt wurden, macht es der Fußballer-Sohn jetzt selbst offiziell.

In seiner Instagram-Story kündigte er erst an: "Ich habe gleich eine kleine Überraschung für euch, denn bei mir hat sich ein bisschen was getan." Es gäbe "Neuigkeiten zum Thema Liebe", verrät er geheimnisvoll weiter. Wenige Stunden später zeigt sich der 26-Jährige in der Wohnung von Nina Kristin vor einem riesigen Bild ihres Playboy-Covers. "Man hat auf jeden Fall von uns schonmal was gehört, da lief mal so ein bisschen was", geht Nico zu Beginn auf die Gerüchte rund um ihn und Nina bei "The 50" ein. "Aber es ist quasi erst passiert, wir haben uns richtig kennengelernt. Es ist unfassbar schön. Es läuft in die richtige Richtung", lässt er weiter verlauten. Wie ernst es wirklich bereits zwischen ihm und Nina ist, muss er jedoch ebenfalls zugeben: "Es ist schon mehr auf jeden Fall als nur 'man lernt sich kennen'. Es sind auch schon Gefühle und alles im Spiel. [...] Nina Kristin und ich lernen uns gerade richtig geil kennen. Es ist sehr, sehr intensiv und sehr, sehr ernst."