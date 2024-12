Nico Legat: Von wegen Reue! Er sorgt für den nächsten Eklat

Als Elsa von dem Gespräch erfährt, platzt ihr der Kragen. "Respektschelle hat keiner gesagt. Ich habe gesagt: Respekt musst du haben", rechtfertigt Nico den frauenverachtenden Kommentar. Doch die ehemalige "GNTM"-Kandidatin lässt sich nicht so einfach abspeisen. "Eine Respektschelle kannst du deiner Mama geben, aber nicht mir!", meckert sie und greift im gleichen Atemzug auch Bobby an.

Am Ende bricht Elsa die Challenge zwar nicht ab, doch gewinnen kann das Team trotzdem nicht. Als Strafe müssen sich alle in einen kleinen Käfig quetschen. Kein Platz also, um sich aus dem Weg zu gehen...

